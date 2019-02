Com árbitro de vídeo, Brasileirão 2019 tem data definida para começar

Abertura oficial do campeonato acontece no confronto do atual campeão, o Palmeiras, contra o campeão da Série B, o Fortaleza

O Campeonato Brasileiro de Futebol 2019 já tem data para começar. A bola vai rolar na Série A a partir do dia 27 de abril, com previsão de término em oito de dezembro.

A elite do futebol nacional tem 20 clubes e é disputada em pontos corridos, com todos jogando contra todos, em partidas de ida e volta. Quem somar o maior número de pontos leva a taça.

Além disso, os quatro primeiros colocados na tabela de classificação garantem vagas diretas na Libertadores de 2020. O quinto e o sexto colocados vão para a chamada pré-Libertadores. Os times que ficarem entre a sétima e a décima segunda colocação disputam a Copa Sul-Americana do ano que vem. Os quatro últimos da tabela são rebaixados para a Série B, a segundona do Brasileirão.

A abertura oficial do campeonato acontece no confronto do atual campeão, o Palmeiras, contra o campeão da Série B, o Fortaleza.

VAR

A novidade do Brasileirão nesta temporada será o uso do árbitro de vídeo, o VAR, em todas as partidas do campeonato. A medida foi aprovada por todos os clubes da Série A, com custo estimado de R$ 350 mil, para cada um. A CBF vai arcar com os custos da tecnologia e instalação nos estádios. O VAR já foi testado na Copa do Mundo de 2018, mas ainda causa polêmicas.

No Brasileirão, a tecnologia vai atuar em ocasiões pontuais, como em dúvidas nos lances de gols, em pênaltis, na aplicação de cartões vermelhos diretos e na identificação de jogadores em lances de cartões e gols.

Repórter Cristiano Carlos