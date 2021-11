Corinthians goleia e está na decisão da Libertadores Feminina

O adversário do Timão na grande decisão, no próximo domingo (21) em Montevidéu (Uruguai), será o Independiente Santa Fe (Colômbia), que superou a Ferroviária, na última segunda-feira (15) na outra semifinal.

A vitória do Corinthians foi construído com gols de Giovana Campiolo, Diany, Vic Albuquerque, Gabi Portilho, Jheniffer, Adriana (de pênalti), Juliete e Grazi.

Porém, a partida não ficou marcada apenas pela vitória elástica da equipe paulista, mas pela denúncia das atletas do time brasileiro de que a jogadora Adriana foi vítima de injúria racial.

Após a partida, o Corinthians soltou a seguinte nota sobre o caso: “O Sport Club Corinthians Paulista tomou conhecimento do relato das atletas do futebol feminino a respeito de injúria racial ocorrida na semifinal da Libertadores, a qual repudia veementemente. O clube se solidariza com Adriana e as demais jogadoras e, de imediato, presta a elas todo o apoio necessário. A delegação feminina contará com todo suporte jurídico cabível para a apuração necessária e a punição contundente desse ato inaceitável. Atenciosamente, Sport Club Corinthians Paulista”.

Por Agência Brasil – Rio de Janeiro