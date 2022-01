Cruzeiro acerta com o técnico uruguaio Paulo Pezzolano

O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira (3) a contratação do técnico uruguaio Paulo Pezzolano. O treinador acertou com a Raposa por um ano, com a possibilidade de renovação do vínculo.

Junto com Pezzolano chegam o auxiliar-técnico Martín Varini, o preparador físico Gonzalo Álvarez e o analista de desempenho Matias Filippini.

“Olá nação azul. Estou muito empolgado de participar deste projeto do Cruzeiro. Vamos precisar muito se vocês para alcançar os objetivos”, declarou o técnico em vídeo divulgado pelo Cruzeiro.

O treinador se apresenta oficialmente à Raposa na próxima terça-feira (4), na Toca da Raposa II.