Cruzeiro continua surpreendendo com foco no acesso, mas mirando o título da Série B

Time está perto de carimbar vaga na Série A, e desempenho faz integrantes do clube, no campo e na gestão, admitirem título como necessidade

O Cruzeiro ainda busca confirmar matematicamente o acesso à elite do Campeonato Brasileiro, mas o desempenho permite um discurso já aberto de busca incessante pelo título da Série B. Mas, o que o time precisa, nos nove jogos finais, para erguer a taça?

O professor de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, Gilcione Costa, fez as contas do Cruzeiro em busca do troféu. Na visão dele, o título também está muito perto de ir para a Toca da Raposa. O Cruzeiro tem 62 pontos, 11 a mais que o Bahia (com um jogo a menos), e restam 27 em disputa.

A análise é feita com base na média de aproveitamento do Cruzeiro e dos concorrentes. Mantendo o desempenho atual, o time chegará a uma pontuação que somente seria batida em caso de campanhas perfeitas de Grêmio ou Bahia.

– O que o Cruzeiro projeta (pelo desempenho atual) é chegar ao final com 75, 76 pontos. Pode chegar um pouco acima ou um pouco abaixo. Pensando nos candidatos, dificilmente o Grêmio ou o Bahia vão chegar a 74 pontos.

Gilcione diz que, mantendo a média atual de aproveitamento dos pontos, o Cruzeiro tem mais de 99,9% de chances de erguer o troféu.

“É muito difícil o Cruzeiro sair desse patamar (entre 74 e 77 pontos). O vice-campeão, se eu pegar o mesmo critério, vai ter 66 pontos. Posso te garantir, com 95% de probabilidade, que o vice-campeão terá 70 pontos ou menos”

Neste caso, o Cruzeiro terá mais de 95% de chance de ser campeão se atingir 71 pontos nos nove jogos restantes da competição. Para isso, ele precisa de três vitórias, o que corresponde a um aproveitamento de 33% dos pontos que restam.

O Cruzeiro tem, em praticamente todos os quesitos, uma das melhores campanhas da história da Série B de pontos corridos. Mas a probabilidade é mínima de conseguir superar os 85 pontos do Corinthians, em 2008, que é a maior da competição.

– Pontuação média do Cruzeiro esperada é em torno de 74, 75, 76 pontos. É a média do Cruzeiro. Pode subir um pouco mais, continuando com a pegada que está, mas não acredito que o Cruzeiro vá terminar com 84, 83 pontos, por ser algo que tem baixíssima probabilidade.

Para chegar ao topo do ranking das maiores pontuações do torneio, o Cruzeiro terá que vencer oito dos nove jogos restantes da Série B, o que corresponde a um aproveitamento de quase 89% nas rodadas finais do torneio.

Veja a tabela: