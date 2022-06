Cruzeiro derrota CRB e amplia liderança na Série B do Brasileiro

Após a vitória em casa, a equipe comandada pelo técnico Paulo Pezzolano chegou aos 28 pontos, sete de vantagem sobre o vice-líder Vasco, que bateu o Náutico por 3 a 2 na última terça (7). Já o CRB permanece no Z4, na 17ª posição com 11 pontos, após o revés.

A vitória do Cruzeiro começou a ser construída em grande estilo, com um golaço de voleio do atacante Edu. Dois minutos depois a Raposa ampliou com Rafa Silva após rápido contra-ataque da equipe mineira.

O próximo compromisso da Raposa é contra o Vasco, no próximo domingo (12) no Maracanã. Um dia antes o CRB recebe o Vila Nova no estádio Rei Pelé.

Tabela:

Pos Time Pontos Jogos Vit Emp Der GP GC Saldo 1 Cruzeiro 28 11 9 1 1 14 4 10 2 Vasco da Gama 21 11 5 6 0 11 5 6 3 Bahia 20 11 6 2 3 13 6 7 4 Sport 19 11 5 4 2 8 4 4 5 Grêmio 17 11 4 5 2 9 4 5 6 Operário 15 11 4 3 4 14 11 3 7 Novorizontino 14 11 3 5 3 9 11 -2 8 Brusque 13 11 4 1 6 9 12 -3 9 Criciúma 13 11 3 4 4 11 10 1 10 Tombense 13 11 2 7 2 10 11 -1 11 CSA 13 11 2 7 2 7 8 -1 12 Sampaio Corrêa 12 11 3 3 5 11 13 -2 13 Ponte Preta 12 11 3 3 5 7 9 -2 14 Londrina 12 10 3 3 4 10 13 -3 15 Náutico 12 11 3 3 5 10 13 -3 16 Chapecoense 12 10 2 6 2 6 5 1 17 CRB 11 11 3 2 6 7 15 -8 18 Ituano 10 11 2 4 5 11 13 -2 19 Vila Nova 10 11 1 7 3 8 12 -4 20 Guarani 9 11 1 6 4 6 12 -6