Cruzeiro reassume a liderança do Campeonato Mineiro

A quarta vitória consecutiva do Cruzeiro na competição começou a ser construída ainda na etapa inicial, em cobrança de falta de Bidu. Após o intervalo o Uberlândia conseguiu igualar o marcador, com Nailson. Porém, o atacante Edu decidiu o confronto aos 11 minutos. Este foi o quarto gol do centroavante na competição.

Na próxima rodada o Cruzeiro terá pela frente o Villa Nova-MG. A partida será disputada no domingo (20) no estádio Independência.