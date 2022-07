Cruzeiro segura pressão, vence Bahia e dispara na ponta da Série B

O Cruzeiro iniciou a caminhada no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro com vitória. Diante de 49.066 torcedores que lotaram o Mineirão, em Belo Horizonte, a Raposa derrotou o Bahia neste sábado (23) por 1 a 0, pela 20ª rodada da competição.

A equipe celeste foi a 45 pontos, abrindo 17 para o Sampaio Corrêa, quinto colocado e primeiro clube fora do G4, que dá vaga à Série A de 2023. A distância pode cair para 15 pontos se o Tombense, sexto, superar o Operário-PR na segunda-feira (25), às 19h (horário de Brasília), no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (MG). O Esquadrão de Aço, que não perdia há cinco partidas na Série B, segue no G4, com 34 pontos.

Os anfitriões tiveram o zagueiro Eduardo Brock expulso aos 18 minutos do segundo tempo, por falta no atacante Jonathan Copete. Mesmo assim, chegaram ao gol da vitória três minutos depois. O goleiro Danilo Fernandes salvou as conclusões de Bruno Rodrigues e Edu, mas não conseguiu segurar a do também atacante Stênio. O Bahia, com um a mais, pressionou em busca do empate, mas parou na trave e em defesas do goleiro Rafael Cabral.

O Cruzeiro terá a semana cheia e volta a campo somente no próximo sábado (30), às 11h (horário de Brasília), em Brusque (SC), contra o time da casa, no estádio Augusto Bauer. Um dia antes, na sexta-feira (29), às 19h, o Bahia recebe o Náutico na Arena Fonte Nova, em Salvador. As partidas valem pela 21ª rodada da Série B.

Por Lincoln Chaves – Repórter da EBC – São Paulo