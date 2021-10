CSA derrota Vasco por 3 a 1 na Série B

O CSA derrotou o Vasco por 3 a 1, na noite desta sexta-feira (29) no estádio de São Januário, e assumiu a 7ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro com 48 pontos. Com o revés o Cruzmaltino ficou em 8º com um ponto a menos.

O triunfo do Azulão foi obtido graças a gols de Renato Cajá e Dellatorre (duas vezes). Já o atacante argentino Cano marcou o único gol da equipe carioca.

O CSA volta a entrar em campo pela competição, na próxima terça (2) no Barradão, contra o Vitória. Dois dias depois o Vasco visita o Guarani.

Triunfo no Germano Krüger

Quem também triunfou nesta sexta foi o Avaí, que bateu o Operário por 2 a 1 no estádio Germano Krüger. Pelo Fantasma marcaram Paulo Sérgio e Alan, enquanto Copete descontou para o Leão da Ilha.

Com a vitória o Avaí ficou na 3ª posição com 53 pontos, já o Operário é o 12º com 41 pontos.

TABELA:

Pos Time Pontos Jogos Vit Emp Der GP GC Saldo 1 Coritiba 58 32 16 10 6 40 25 15 2 Botafogo 56 32 16 8 8 46 28 18 3 Avaí 53 32 15 8 9 37 27 10 4 Goiás 53 32 14 11 7 38 25 13 5 CRB 51 32 13 12 7 41 34 7 6 Guarani 49 32 13 10 9 44 35 9 7 CSA 48 32 14 6 12 39 32 7 8 Vasco da Gama 47 32 13 8 11 39 37 2 9 Náutico 45 32 12 9 11 42 42 0 10 Vila Nova 42 32 10 12 10 27 27 0 11 Remo 41 32 11 8 13 28 34 -6 12 Operário 41 32 11 8 13 28 36 -8 13 Sampaio Corrêa 40 32 10 10 12 33 35 -2 14 Cruzeiro 39 32 8 15 9 37 39 -2 15 Ponte Preta 37 31 9 10 12 31 34 -3 16 Brusque 35 32 10 8 14 33 46 -13 17 Londrina 32 31 7 11 13 22 36 -14 18 Vitória 32 31 6 14 11 23 26 -3 19 Confiança 31 31 8 7 16 32 42 -10 20 Brasil de Pelotas 23 32 4 11 17 21 41 -20