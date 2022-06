Danilo Cruz Carneiro: personal “queridinho dos famosos” dá dicas sobre definição de glúteos

O personal trainer Danilo Cruz Carneiro, natural de Bariri-SP, tem feito sucesso pelas redes sociais de todo Brasil. Querido por toda imprensa nacional, o jovem conquistou fãs e seguidores por todo país, inclusive famosos que passaram a acompanhar e admirar seu trabalho, entre eles a Miss Brasil, o Mister Brasil, ambos do maior concurso de beleza do país, o Miss e Mister Brasil, e outros diversos fãs e influenciadores repletos de seguidores que sempre apoiam o trabalho do personal. Procurado por nossa equipe, Danilo Cruz hoje nos falará um pouco sobre glúteos, que é a parte de corpo mais cobiçada para definição nos treinos principalmente das mulheres. Confiram abaixo a dica do Personal Danilo Cruz Carneiro: “Muito se diz sobre o glúteo dos sonhos construídos pela musculação. Porem muitas pessoas imaginam que o glúteo é apenas um músculo. Mas não é! Ele é composto por 3 músculos (porções) formando assim o glúteo como um todo. São eles, o glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. Sendo assim, podemos através de uma avaliação descobrirmos qual esta em desvantagem comparado ao outro deixando de ter a harmonia muscular. Outro fator determinante é a falta de mobilidade articular, apresentando encurtamentos em músculos secundários ao glúteo que influenciam diretamente no desenvolvimento muscular como um todo. Os pontos a serem analisados através dessa falta de mobilidade são: quadril , tornozelo. Os músculos com encurtamento geralmente são o posterior de coxa, iliopsoas, tibial e o próprio glúteo. Mais um fator determinante é a sequência dos exercícios prescritos (seleção e divisão semanal) sempre acompanhadas por um profissional. Fazer uma pré ativação de glúteos com exercícios isolados como abdução de quadril com mini band, passada lateral com mini band e flexão de quadril com mini band, ajudam a ativar mais o glúteo durante os treinos. E uma dica importante, não deixem de realizar o afundo búlgaro pois ele é o melhor construtor de glúteo máximo, aquele que dá o aspecto de U, o famoso Glúteo pontudo.” Gostaram da dica? Sigam Danilo Cruz Carneiro nas redes sociais e acompanham muito mais dicas: @personaldanilocruzcarneiro