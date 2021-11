Diretor para Brasil e América Latina da AmuletoBet está concorrendo como ‘Profissional de Destaque’ no Brazilian iGaming Awards

No território nacional, o mercado de iGaming está crescendo e se consolidando significativamente nos últimos tempos. Neste mês de dezembro, toda a comunidade estará atenta aos resultados da primeira cerimônia de premiação dos players e dos especialistas que brilharam no decorrer do ano de 2021.

As marcas homenageadas receberão o devido reconhecimento por todo o empenho para colocar o Brasil em uma posição de destaque em âmbito mundial. Dessa maneira, a indústria de apostas e iGaming pode votar nos finalistas no site oficial do Brazilian iGaming Awards.

Previsto para ocorrer em 1º de dezembro, o Brazilian iGaming Awards será promovido no Sky Hall Terrace Bar, localizado em São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327. Lembrando que o mesmo edifício receberá a programação completa do Brazilian iGaming Summit (BiS), o único evento de apostas a acontecer no país neste ano de maneira presencial nos dias 1 e 2 de dezembro.

Além de participar de toda a agenda do BiS com um stand exclusivo, a empresa AmuletoBet também estará devidamente representada na premiação de iGaming. Afinal, o diretor regional para o Brasil e América Latina da AmuletoBet, Thomas Carvalhaes, foi indicado a uma das 14 categorias do Brazilian iGaming Awards e pode receber o prêmio de ‘‘Profissional em Destaque’.

Certamente, essa é uma das constatações que o trabalho de difusão da marca da casa de apostas e cassino online está sendo realizado de maneira bem sucedida. Com um portfólio que apresenta os melhores torneios do mundo e cerca de 1700 títulos de cassino e apostas ao vivo, a AmuletoBet está conquistando a preferência dos brasileiros.

Essa fácil identificação com o público do Brasil acontece pela oferta de um projeto moldado por brasileiros e para brasileiros. Além disso, o suporte ao usuário é efetuado totalmente em português tanto por chat ao vivo quanto por email. Portanto, a marca quer ser reconhecido como um verdadeiro amuleto da sorte para seus usuários.