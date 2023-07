Equipe de Judô de Manhuaçu conquista 14 medalhas

No total, foram 14 medalhas, sendo seis de ouro, sete de prata e uma de bronze na 2ª etapa do Circuito Vale do Aço de Judô

Com o apoio da Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria de Esporte e Lazer, a equipe Campeões NF participou da 2ª etapa do Circuito Vale do Aço de Judô, em Governador Valadares, no sábado 01/07.

No total, foram 14 medalhas, sendo seis de ouro, sete de prata e uma de bronze. “Estamos melhorando nossos resultados com muito treinamento e disciplina dos nossos atletas. Estou muito feliz com as medalhas e por representar bem a nossa cidade. Quero agradecer a prefeita Imaculada e ao secretário de Esporte e Lazer Victor Rocha pelo apoio”, comentou o sensei João Paulino.

Dentro do torneio, conquistaram a medalha de ouro a atleta Isadora Dorneles Ferreira Alves (Sub-13/Leve), Luna Marques Segal (Sub-15/Leve), Maria Fernanda Santos de Oliveira (Sub-18/Meio Médio), Mateus Gomes da Silva (Sub-18/Meio Pesado), Talita Vidal de Oliveira (Sub-18/Médio) e Gabrieli Vieira Silva (Sub-21/Médio).

Em segundo lugar ficaram os atletas Danielle Vitória Moreira Roque (Sub-9/Super Pesado), Cristielly Sofia Silva da Mata (Sub-13/ Leve), Pedro Henrique Silva Vieira (Sub-13/ Pesado), Arthur Nunes de Souza (Sub-15/ Meio Médio), Daniel Heringer Satler Ribeiro (Sub-18/Meio Pesado), Thulio Henrique Silva da Mata (Sub-18/ Meio Médio) e Cauã Pablo Fonseca Pereira (Sub-21 /Meio Leve). O atleta Davi Berbet Oliveira (Sub-13/ Médio) ficou com o bronze.

A realização do Circuito Vale do Aço de Judô é uma iniciativa da Usipa, de Ipatinga, para valorizar o esporte e incentivar a prática do judô na região. Além disso, o evento é uma oportunidade para fortalecer a cultura esportiva e a união entre os atletas.

