Escala dos Jogos da Seletiva do Atlético MG SEXTA e SÁBADO

SEXTA.

08.OO Hs Sub 09.

Ubaporanga x Caratinga

08.30 Sub 11

Ubaporanga x Aparecidense

09.00 hs Sub 13

Ubaporanga x Niterói

10.00 hs Sub 15

Ubaporanga x Niterói

10.40 hs Sub 17

Ubaporanga x Niterói

11.20 Sub 17

Caratinga x Dom Correia

INTERVALO P ALMOÇO.

13.30 SUB 11

Piedade d Caratinga

14.00hs Sub 13

Lajinha x Piedade

14.40 hs Sub 15

Lajinha x Piedade

15.20 Sub 17

Lajinha x Caputira

16.20 Sub 13

Inhapim x Caratinga

17.00hs Sub 15

Inhapim x Caratinga.

SÁBADO.

08. 30 Horas. Sub 09

Imbé x Caratinga

09.00 Sub 11

Imbé x Ipatinga

09.30 Sub 13

Imbé x Ipatinga

10.10 Sub 15

Imbé x Ipatinga

11.00 Sub 17

Imbé x Ipatinga

INTERVALO P ALMOÇO.

13.30 Sub 15

Esplanada x Ipanema

14.10 Sub 17

Caratinga x Ipanema

15.00 hs Sub 13

Esplanada x Caratinga

Boa Sorte a Todos.

Boa Viagem de Vinda e Volta.

Que DEUS Ilumine a todos