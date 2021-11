“Esse será o jogo mais importante para nós no campeonato”, analisa Alason do Boston City FC Brasil

Pela última rodada da fase de grupos da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, o Boston City FC Brasil entra em campo no sábado (13 de novembro) para enfrentar o Betis FC, às 15 horas, em Manhuaçu.

O diretor de operações, Wanner Dornelas, esclarece que que ainda não foi liberado o estádio JK com torcida.

O time treinou nesta tarde (11) visando o jogo. O atacante Alason falou como está sendo a preparação e a expectativa de todos para essa partida.

“Semana muito importante, estamos trabalhando duro para realizarmos um excelente jogo e sair com os 3 pontos para conseguirmos a classificação. Esse será o jogo mais importante para nós, então precisamos estar focados e concentrados para fazer um excelente jogo”, falou o atacante.

Na tabela de classificação, o Boston City FC Brasil está em 4º lugar, no Grupo C, com 10 pontos conquistados.

Amanhã (12), o treinador Ricardo Drubscky realiza o apronto final e a delegação inicia o regime de concentração.