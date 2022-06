“Estou deixando a seleção”: a confissão de Neymar que surpreendeu um amigo

O jogador do PSG não tem intenção de continuar defendendo as cores do Brasil por muitos anos e já teria escolhido seu herdeiro.

A 5 meses do início da Copa do Mundo no Catar, disputa em que a seleção sul-americana chega como uma das principais candidatas ao troféu. É que por estas horas as declarações de Rodrygo Goes, jogador do Real Madrid, que revelou um diálogo privado que teve há pouco tempo com Neymar, titular da equipe que Tite lidera, se tornaram virais.

De acordo com o atacante de 21 anos, o jogador do Paris Saint-Germain (PSG) decidiu deixar o time de seu país em breve. Apesar de disputar a Copa do Mundo que será realizada a partir de 21 de novembro, o artilheiro não tem em mente continuar vestindo a verde-amarela por muito mais tempo e inclusive já escolheu quem deve ser seu sucessor.

Em sua participação no podcast PodPah, Rodrygo falou sobre sua conversa com Ney: “Neymar me disse: ‘Estou saindo da seleção e o número 10 é seu’. Eu nem sabia o que dizer a ele. Fiquei envergonhado, ri e nem sabia o que dizer direito. Eu falei pra ele que ele tem que jogar um pouco mais, que eu não queria agora e tal. E então ele riu”.

Esta declaração confirma as versões que circulam há meses pelos principais portais brasileiros e que antecipam que após o Catar, Neymar se despeça da seleção. Ainda há alguns meses, o futebolista de 30 anos participou de uma transmissão do Twitch com Ronaldo Nazario e se decepcionou com algumas questões relacionadas à seleção de seu país: “O problema é que hoje a seleção brasileira se distanciou muito do brasileiro fã. Eu não sei o motivo, quando começou ou porque aconteceu, mas você pode ver isso com nossos jogos, que raramente são falados. Poucas pessoas sabem quando vamos jogar”.

“É muito triste estar vivendo essa sensação de que quando a seleção brasileira joga não é importante. Quando eu era um torcedor, quando eu era criança, o jogo da seleção nacional era um evento e tanto. Você tinha que se preparar, conhecer toda a sua família, colocar a camisa brasileira, as bandeiras do Brasil foram colocadas na vitrine. Era a comida, o bolo, todo mundo em casa. Foi um evento. E hoje não tem mais essa importância. Não sei porque. Não sei como chegamos a esse estado”, explicou o ex-Barcelona.

Neymar tem título pela Seleção, na Copa das Confederações 2020, além da medalha de ouro no Rio 2016 e do Sul-Americano Sub 20 realizado no Peru em 2011. Seu maior desejo é ter sucesso no Catar e se livrar do espinho de 2014, quando uma joelhada brutal do colombiano Camilo Zúñiga o tirou da competição nas quartas de final, e em 2018, quando jogou com uma lesão em um dedo do pé que o impediu de dar o seu melhor. Além disso, esteve ausente na conquista da Copa América de 2019 disputada em seu país, também por lesão.

