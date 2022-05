Etapa microrregional em Manhuaçu começa dia 30 de maio com 179 jogos

A etapa microrregional do JEMG/2022 começa dia 30 de maio em Manhuaçu. Até o dia 3 de junho, 42 escolas, representando 15 municípios da região, competem nas modalidades de basquete, futsal, handebol, voleibol e xadrez.

Os municípios participantes da etapa microrregional em Manhuaçu são: Alto Jequitibá, Chalé, Conceição de Ipanema, Durandé, Lajinha, Luisburgo, Manhuaçu, Manhumirim, Martins Soares, Mutum, Reduto, Santa Margarida, São João do Manhuaçu, São José do Mantimento e Simonésia.

“Estamos muito felizes que poder realizar mais uma vez a etapa Microrregional do JEMG. Durante uma semana, Manhuaçu receberá os melhores alunos-atletas da região em jogos de tirar o fôlego. Isso movimenta a cidade e traz de volta o espírito esportivo tão importante na vida destes jovens. Vamos dar o nosso melhor para realizar o JEMG de maneira inesquecível”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Victor Rocha.

A abertura oficial será no dia 30 de maio, às 19h30, no coreto da Praça 5 de Novembro, Centro de Manhuaçu. Os campeões da etapa microrregional e os quatro primeiros colocados do xadrez avançam para a etapa regional. O JEMG/2022 indica os representantes do Estado para os Jogos Escolares Brasileiros – JEB’S, Jogos da Juventude e para as Paralimpíadas Escolares.

O JEMG é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE). A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais – FEEMG.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu