Flamengo anuncia saída de Isla e chegada de Everton Cebolinha

Em postagem nas redes sociais, a equipe da Gávea lembrou a vitoriosa passagem do jogador, que “foi campeão do Brasileirão 2020, da Supercopa do Brasil 2021 e do Carioca de 2021”.

Cebolinha no Flamengo

Se Isla vai embora, Everton Cebolinha chega. O acerto foi anunciado oficialmente na última segunda. O jogador de 26 anos, que estava no Benfica (Portugal), assinou contrato até dezembro de 2026.

“As expectativas são as melhores possíveis. Espero ser feliz com o Manto Sagrado. A Nação é diferente, não esperava essa recepção. Estou muito feliz e espero corresponder dentro de campo”, afirmou o atacante ao desembarcar no Rio de Janeiro.