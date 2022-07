Flamengo recebe Tolima em busca de vaga para quartas da Libertadores

O Flamengo recebe o Tolima (Colômbia), a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (6) no estádio do Maracanã, para buscar a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

A equipe da Gávea chega com vantagem ao confronto, após vencer os colombianos na última semana por 1 a 0, gol do volante Andreas Pereira, que deixou o Rubro-Negro e está perto de ser anunciado pelo Fulham (Inglaterra). Quem avançar nesta eliminatória terá pela frente o Corinthians, que eliminou o Boca Juniors (Argentina) na última terça.

Na verdade a vitória da última quarta (29) faz parte de uma sequência de três triunfos (junto com o 3 a 0 sobre o América-MG e o 2 a 1 sobre o Santos, ambos pelo Brasileiro) que dá confiança ao técnico Dorival Júnior para buscar um futuro melhor.

“Sei que ainda estamos longe do que queremos, plasticamente ainda estamos um pouco distantes do que desejamos para a equipe. Porém, vocês podem ter certeza de que esses jogadores estão se entregando demais para conquistar cada ponto. Essa valorização tem de partir de dentro. Em termos efetivos, era o que precisávamos para um respiro dentro do campeonato e para buscar regularidade”, declarou o treinador após a vitória sobre o Peixe no último sábado (2).

Para o jogo desta quarta no Maracanã, Dorival contará com retornos importantes. O primeiro é do volante João Gomes, que cumpriu suspensão por acúmulos de cartões amarelos. Outra novidade no meio-campo pode ser Willian Arão, que se recuperou de infecção pelo novo coronavírus (covid-19).

Já na defesa o zagueiro Rodrigo Caio deve retornar após tratar uma tendinite no joelho esquerdo.

Considerando estes retornos, uma possível escalação do Flamengo para o confronto com o Tolima é: Santos; Rodinei (Matheuzinho), Rodrigo Caio, David Luiz (Pablo) e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Thiago Maia, Willian Arão e João Gomes; Everton Ribeiro, De Arrascaeta e Gabriel Barbosa.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Tolima com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Mauricio Costa e plantão de Luiz Ferreira. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

Por Agência Brasil – Rio de Janeiro