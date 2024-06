Flamengo visita Juventude na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

Rádio Nacional transmite o jogo a partir das 20h desta quarta-feira

O Flamengo visita o Juventude, a partir das 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (26) no estádio Alfredo Jaconi, com o objetivo de vencer para permanecer na ponta da classificação do Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmite a partida da 12ª rodada do torneio.

Ocupando a liderança da competição nacional com 24 pontos, após a vitória de 1 a 0 no clássico com o Fluminense, o Rubro-Negro tem pela frente um Juventude que ocupa a 12ª colocação com 13 pontos após derrota de 3 a 1 para o vice-líder Palmeiras (que tem 23 pontos).

O Mengão realizou sua última atividade no Ninho do Urubu, antes de viajar para Caxias do Sul!



📸: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/PwtOckCFop — Flamengo (@Flamengo) June 25, 2024 Para esta partida o técnico Tite tem um desfalque importante, o atacante Bruno Henrique, que está com uma lesão no pé esquerdo. Desta forma o meio-campista Victor Hugo deve ganhar uma oportunidade na equipe titular, o que deve fazer com que o Flamengo inicie a partida com: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Gerson e Lorran; Victor Hugo, Luiz Araújo e Pedro.

O Juventude também chega ao confronto com problemas em sua equipe titular, as ausências do goleiro Gabriel e do zagueiro Zé Marcos por acúmulos de cartões amarelos. Porém, a equipe comandada por Roger Machado contará com o retorno do atacante Lucas Barbosa. Assim, a equipe do Rio Grande do Sul deve entrar em campo com: Mateus Claus; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gilberto.