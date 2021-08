Fluminense e Atlético-MG se enfrentam pelo Brasileirão

Duelo será logo mais à noite, em São Januário

Fluminense e Atlético Mineiro entram campo em São Januário, nesta , às 20h00. O jogo é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, em que o Tricolor Carioca está à beira do Z4, em 16º lugar, com apenas 17 pontos. Com a eliminação da Libertadores, a diretoria do Flu demitiu o técnico Roger Machado e recorreu, pelo terceiro ano seguido, ao auxiliar Marcão.