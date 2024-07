Gabriel Gama tem contrato prorrogado!

Após um primeiro semestre de 2024 muito produtivo, o zagueiro canhoto Gabriel Gama prorrogou seu contrato nesta quarta-feira (10/07). O vínculo que antes seria até 2026 agora foi estendido ao ano de 2027 como forma de reconhecimento do grande trabalho que o atleta vem realizando.



Na visão do Gerente de Futebol do Boston City FC Lucas Góes, tal movimento justifica a confiança e a visão depositada pelo Boston City FC no atleta, bem como o reconhecimento pelo ótimo trabalho realizado pelo jogador.



“Gama chegou para nós no final de 2022 e desde então teve uma evolução muito significativa tanto no âmbito técnico/tático como em aspectos físicos. Estamos recebendo muitas sondagens no jogador e não é surpresa para nós que ele jogará profissionalmente em alto nível tendo uma carreira brilhante.” comentou Góes.



Mais um atleta DNA Boston City na boca do povo e de qualidade com a bola nos pés.