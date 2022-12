ACONTECEU NO DIA 17/12/2022 A GRANDE FINAL DA COPA DA CIDADE DE DURANDÉ ENTRE ARSENALCOOL E AVUD, NO ESTÁDIO FISICÃO.

A partida ficou em 1X1 no tempo regulamentar, indo aos pênaltis onde a equipe do AVUD saiu vitoriosa por 4X2. A partida contou com a arbitragem de Diorgenes José Padovani, ÁRBITRO PROFISSIONAL FES/CBF.

Foram arrecadados alimentos não perecíveis para serem destinados a famílias carentes do Município de Durandé neste natal.

As medalhas, os troféus e os prêmios em dinheiro para os dois times, foram entregues pelo Secretário de Esportes.