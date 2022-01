Igor Jesus marca nos acréscimos e classifica o Flamengo na Copinha

Agora o Rubro-Negro encara o Oeste, equipe com a qual mediu forças na última terça-feira (11) em partida que terminou em empate de 3 a 3.

Outra equipe a vencer com o placar mínimo para se classificar foi o Cruzeiro, que bateu o Bragantino, no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira, contando com gol de Alex Matos no primeiro tempo. Na terceira fase a Raposa terá pela frente o Retrô.

No estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, o São Paulo bateu o São Bernardo por 3 a 0 com gols de Léo, Caio e Maioli. A equipe do Morumbi tem pela frente agora o São Caetano

Outros resultados desta quinta:

Audax 0 x 0 SKA Brasil (5 x 3 nos pênaltis)

Internacional 3 x 0 Flamengo-SP

Por Agência Brasil – Rio de Janeiro