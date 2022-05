Imprensa brasileira é convidada a conhecer o Críquete

Por Devair G. Oliveira

“Me chamo Vítor Risso e sou responsável pela assessoria de imprensa do Projeto Cricket Brasil, filiado ao ICC (Internacional Cricket Council, entidade internacional que organiza e regula o esporte) desde 2002 e localizado em Poços de Caldas/MG (onde mais crianças estão jogando críquete do que futebol!”)

O Críquete já é o segundo esporte mais popular do mundo e vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil, tanto entre o público masculino como feminino. Por isso, no dia 27/05 à partir das 09:00h, no SPAC que fica localizado no bairro de Santo Amaro, em São Paulo capital, nós iremos realizar um evento aberto para a imprensa e interessados no esporte.

Lá, os jornalistas terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as modalidades do jogo, história e organização do Críquete no Brasil, aprender as regras jogando com jogadores da seleção masculina e da seleção feminina de críquete e entrevistá-los, com destaque para as presenças de jogadoras internacionalmente famosas como Roberta Moretti Avery e Laura Cardoso.

O críquete (em inglês: cricket) é um desporto que utiliza bola e tacos, cuja origem remonta ao sul da Inglaterra, durante o ano de 1566. Considerado por muitos um desporto parecido com o basebol, foi inspirado num rudimentar jogo rural medieval chamado stoolball. Foi adotado pela nobreza no século XVII.[1] Sofreu muitas transformações ao longo dos anos até se tornar um desporto bastante admirado no Reino Unido, na Índia e no Paquistão.[2]

No Brasil, ficou conhecido como taco, pela semelhança de nomes costuma ser confundido com o croquet, sendo este um desporto totalmente diferente.

Jogam onze atletas de cada lado. Os movimentos principais passam-se numa faixa retangular de 20,1 metros de comprimento, no centro do campo, onde a bola (de cortiça e couro) chega a voar 150 km/h. Ela é lançada pelo arremessador contra o alvo do adversário (três varetas fincadas no solo, chamadas stumps, cujo conjunto é conhecido como wicket), defendido pelo rebatedor.[2][3] O

rebatedor pode rebater a bola e então correr entre duas áreas no campo para marcar corridas (pontos), mas pode estar eliminado se o alvo numa área está tocada por a bola e o rebatedor não está nessa zona.

No início, as partidas de críquete podiam durar até dez dias. Hoje, a maioria dos jogos é disputada com dois tempos, em uma tarde ou noite (as partidas de teste chegam aos cinco dias de duração).[3] Também existe o T20 críquete que dura 3 horas.