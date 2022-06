IV Corrida do Café conta com mais de 400 atletas de toda região

A quarta edição da Corrida do Café foi um verdadeiro sucesso. A modalidade esportiva, que vem crescendo em todo o Brasil, também tem ganhado cada vez mais adeptos em Manhuaçu e região. Provia disso, mais de 400 atletas de diversas cidades de Minas Gerais e do Espirito Santo, participaram, neste domingo (29), do evento.

Promovido pela Associação dos Corredores de Rua de Manhuaçu (AMACORR) e com o apoio da Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria de Esporte e Lazer, a Corrida do Café atraiu também grande público, que lotou a Praça Cordovil Pinto Coelho para incentivar os atletas e acompanhar as provas masculina e feminina.

A prefeita Imaculada esteve na abertura do evento e desejou uma boa corrida a todos. “A corrida é tradicional em Manhuaçu e conta com a participação de vários atletas da região e de outros estados. Estamos muito felizes em poder contribuir com mais uma edição. No nosso governo, o esporte é levado com muita seriedade e compromisso. Fizemos o melhor para atender às expectativas e creio que alcançamos os nossos objetivos”, comemorou a prefeita.

O secretário de Esporte e Lazer, Victor Rocha, também esteve presente ao evento. O vice-prefeito Nailton Heringer e os vereadores Alan do Alaor, Administrador Rodrigo, Eleonora Maira e Inspetor Juninho Linhares participaram da Corrida do Café.

O presidente da AMACORR, Sérgio Renato Pereira, também agradeceu ao empenho de todos que estiveram afrente da organização e aos apoiadores e parceiros. “Nosso saldo é extremamente positivo. Tudo isso é resultado do empenho de muitas pessoas. Tanto da diretoria da AMACORR, quanto externos. Quero agradecer a todos que contribuíram para a realização de mais uma edição da Corrida do Café. Ano que vem tem mais”, comentou Sérgio Renato.

CLASSIFICAÇÃO

No geral masculino, o grande campeão foi Claudinei Pereira com o tempo de 21:03. O segundo colocado foi Maquezile Gabriel Pio (21:18), seguido por Sidinei Fernandes Rosa (21:27), Clebson Conceição Almeida (21:54), Diego Praça Macel (22:23).

Já no geral feminino, quem subiu no lugar mais alto do pódio foi a atleta Mirlene da Silva, com o tempo de 23:46. A segunda colocada foi Claudiane Coelho de Sales (28:02), seguida por Creusa Helena Marques (28:25), Ana Flavia Gomes (30:10) e Vitória Miranda de oliveira (30:34).

O primeiro colocado levou para casa R$ 500,00. O segundo R$ 400,00, o terceiro R$ 300,00, o quarto R$ 200,00 e o quinto R$ 100,00. As duas corridas juntas distribuíram R$ 6 mil em dinheiro. Para os atletas da cidade de Manhuaçu houve uma premiação especial.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu