Jogador Ézio Matos é uma das grandes apostas do futebol atual

O jovem jogador Ézio Ferreira Matos, mais conhecido por Ézio Matos, tem conquistado todo país com seu talento e carisma. Natural de Teófilo Otoni, interior de Minas Gerais, o atleta profissional desde a infância, sempre gostou de jogar futebol e foi aos 11 anos de idade, que ele resolveu sair de casa para investir em seu sonho de se tornar um Jogador Profissional e reconhecido pelo país. Ézio com 12 anos começou a jogar pelo Atlético em Minas Gerais, e lá permaneceu por 3 anos. Ao sair de lá, o jovem teve curtas passagens pelo Inter de Limeira (interior de São Paulo, pelo Bahia (no estado da Bahia), logo depois ficou um ano no Bragantino (interior de São Paulo), depois no Atibaia (interior de São Paulo, até que em 2017 se profissionalizou e passou a jogar pelo União em Minas Gerais. Em 2018 jogou pelo Democrata de Sete Lagoas – Minas Gerais no primeiro semestre e no segundo semestre voltou ao União. Já em 2019 foi para o estado do Pará onde jogou no Castanhal. Encerrou a temporada no clube e em 2020 voltou para Minas Gerais e defendeu o Ipatinga. No ano de 2021, foi jogar o futebol brasiliense pelo time do Unaí, onde teve um bom desempenho e começou a ser olhado por diversos clubes de todo país. Saindo de, Ézio foi para o Rio de Janeiro jogar pela Cabofriense na disputa da A2 do Carioca. Porém ainda em 2021 voltou para jogar no União em Minas Gerais, por onde teve passagem e é querido pelo clube. No início de 2022, Ézio foi contratado pelo Unaí onde jogou 5 partidas. Porém recebeu uma proposta e aceitou ir para o Ipatinga em Minas Gerais, onde está defendendo as cores do Tigre e é considerado uma das novas revelações do futebol atual. “Sempre fui muito determinado e focado no meu trabalho e em tudo que faço. Minha trajetória até aqui não foi nada fácil, passei por muita dificuldade e superação, principalmente por ter passado a vida toda longe de casa desde os 11 anos, mas nunca desisti, mesmo muitas vezes tendo desanimado, porém enfrentei os obstáculos, até que realizei o sonho de jogar profissionalmente em 2017 e hoje me aperfeiçoo cada dia mais para ser ainda melhor. Quero dar uma vida melhor para minha família, orgulhar a todos que confiaram em mim e ser um exemplo de superação para muitos.” conclui Ézio Matos. Com determinação e humildade, Ézio Matos tem se destacado no futebol e tem se tornado uma grande referência, além de ser considerado uma nova aposta pro setor. Saiba mais sobre Ézio Matos através do Instagram: instagram.com/eziomatos_ Crédito Fotográfico: Luisa Gonçalves Assessoria de Imprensa: Michelasi Assessoria