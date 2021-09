Jogadores do Cruzeiro perde o jogo e a cabeça e troca socos com jogadores do CSA

O CSA acabou com a invencibilidade de Vanderlei Luxemburgo no Cruzeiro neste domingo (26), ao vencer por 2 a 1 no Independência, em Belo Horizonte, pela sequência da 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Claudinho abriu o placar para o time da casa, mas Yuri e Iury Castilho, comemoraram a virada do jogo.

Após o fim da partida, já no caminho para os vestiários, jogadores das duas equipes se envolveram em confusão generalizada. Adriano começou a discutir com jogadores do CSA e acabou partindo para cima de Cristovam.

A partir disso, os jogadores das duas equipes passaram a defender seus companheiros, e a confusão se espalhou, chegando as vias de fato.

A Polícia Militar interveio com uso de spray de pimenta, ainda no espaço entre a saída do gramado e a entrada dos vestiários.

Os atletas, então, passaram a tentar ir para seus vestiários, mas muitos voltaram para o gramado por sentirem os efeitos do spray. O goleiro Fábio, inclusive, tentou aliviá-los jogando água em seus olhos. Alguns jogadores chegaram a cobrar a PMs pela abordagem.

