Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG/2024

O JEMG está de volta com a marca recorde de 842 municípios inscritos. Participam do JEMG os estudantes-atletas de 12 a 17 anos das escolas públicas e particulares do Estado, nascidos, exclusivamente, nos anos de 2010 a 2012 (módulo I) e 2007 a 2009 (módulo II).

Microrregional em Manhuaçu começa no dia 20 de maio,

com 190 jogos previstos

A etapa microrregional do JEMG/2024 acontece de 1º de abril a 26 de maio, em 54 sedes de várias regiões de Minas Gerais. Manhuaçu é uma delas. No período de 20 a 25 de maio, 51 escolas, representando 36 municípios da região, competem nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol, voleibol e xadrez, nos naipes feminino e masculino, nos módulos I e II. Os municípios participantes da etapa microrregional em Manhuaçu são: Alto Jequitibá, Caputira, Chalé, Conceição de Ipanema, Durandé, Lajinha, Luisburgo, Manhuaçu, Manhumirim, Martins Soares, Matipó, Mutum, Reduto, Santa Margarida, Santana do Manhuaçu, São João do Manhuaçu, São José do Mantimento e Simonésia.

A abertura oficial será no dia 20 de maio, segunda-feira, às 8h, Praça Cordovil Pinto Coelho, s/nº, Bairro Centro.

Os campeões das modalidades coletivas e os quatro primeiros colocados do xadrez da etapa microrregional avançam para a etapa regional. O JEMG/2024 indica os representantes do Estado para os Jogos Escolares Brasileiros – JEB’s, os Jogos da Juventude e para as Paralimpíadas Escolares.

O JEMG é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE). A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais – FEEMG.

Mais informações: (31) 2512-7336, (31) 99546-2287 ou pelo site jogosescolares.esportes.mg.gov.br

Jornalista Marcus Cicarini – [email protected]