Lucas Góes é o novo coordenador técnico do Boston City

Nesta semana, o Boston City apresentou seu novo coordenador técnico. Lucas Góes, que estava no Capivariano, chegou a Manhuaçu para assumir o novo cargo. Aos 43 anos, seu currículo acumula trabalhos no Paraná Clube, no Desportivo Brasil e no Estoril Praia, de Portugal.

Buscando excelência na formação e desenvolvimento de atletas, Lucas é um profissional renomado no mundo do futebol. Possui vasto conhecimento em prospecção, direção técnica, análise de mercado e scouting.

“A expectativa é a melhor possível. Tenho certeza que é um projeto que veio pra ficar e que poderemos realizar um processo de formação de talentos de alto nível a longo prazo e que consigamos nos tornar referência nacional e internacional”, pontua Lucas.

Há 25 anos no futebol, Lucas destaca a experiência que ele aplicará ao Boston City. “É uma expertise grande na formação e desenvolvimento de forma longitudinal e na captação de talentos, observando jogadores no Brasil e conhecendo o mercado no exterior para que a gente possa captar, desenvolver atletas de alto nível e formar grandes cidadãos”, ressalta.

“A gente quer fazer do Boston um clube de oportunidades. A torcida pode esperar oportunidade para atletas da cidade e da região, pode esperar que a gente vai fazer com que a cidade respire o futebol e, dentro do processo, queremos oferecer o melhor futebol jogado em todas as nossas categorias, pessoas oportunizadas dentro do clube. Esse é o nosso desejo, o nosso papel. Me considero uma pessoa muito observadora e esses detalhes não passarão despercebidos, vamos estar atentos para que possamos fazer o melhor pelo Boston”, conclui Lucas Góes.

João Vitor Nunes / Comunicação Boston City