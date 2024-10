Luiz Henrique marca e Brasil derrota seleção peruana em Brasília

Rádio Nacional transmitiu goleada de 4 a 0 da seleção brasileira

Os gols e os três pontos vieram, mas talvez não com a atuação exuberante que a torcida esperava. O Brasil derrotou o Peru por 4 a 0 na noite desta terça-feira (15), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, mas com uma atuação discreta. Com a vitória, somou 16 pontos na classificação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Com o triunfo na partida, transmitida pela Rádio Nacional, a seleção brasileira permanece na 4ª posição da classificação. Já o Peru está com seis pontos em dez partidas, ocupando a vice-lanterna da tabela.

Mesmo contando com o apoio de mais de 60 mil torcedores no Mané Garrincha, a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior fez um primeiro tempo de pouca intensidade. Porém, apesar da atuação morna, o Brasil criou as melhores oportunidades e conseguiu abrir o placar em cobrança de pênalti de Raphinha, aos 23 minutos.

Após o intervalo, o Brasil conseguiu ampliar logo aos oito minutos, novamente com Raphinha, em nova cobrança de pênalti. A partir daí, o Peru adiantou suas linhas e ofereceu espaço para o ataque brasileiro, que passou a ser mais efetivo, em especial após a entrada em campo de Luiz Henrique.

O jogador do Botafogo começou a brilhar aos 25 minutos, quando avançou pela direita e cruzou na medida para Andreas Pereira deixar o seu com um belíssimo voleio. Mas Luiz Henrique queria mais, e conseguiu aos 28 minutos com um chute colocado para marcar o quarto do Brasil.

Goleada da Argentina

Quem brilhou nesta terça foi o craque argentino Lionel Messi, que marcou três gols e deu dois passes para gol na vitória de 6 a 0 da Argentina sobre a Bolívia em partida disputada no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Com este resultado os hermanos permanecem na liderança das Eliminatórias, mas agora com 22 pontos conquistados.

*Matéria alterada às 15h46 do dia 16/10 para correção do título. Luiz Henrique marcou apenas um gol, e não dois como estava no título original