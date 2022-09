Manhuaçuense conquista título nacional de Jiu Jitsu na Suécia

A manhuaçuense Livia Rhodes conquistou neste final de semana o Svenska mästarskapen, o campeonato nacional da Suécia de Jiu Jitsu, em Estocolmo. Foi a única estrangeira a vencer na edição de 2022.

Lívia é faixa roxa e competiu na categoria meio pesado, até 74kg. O torneio contou com atletas faixa roxa, marrom e preta lutando juntos aumentando ainda mais o grau de dificuldade para a mineira.

Na final, ela venceu a sueca Louise Sondlo Zapata, que é faixa preta na modalidade. “Depois de 4 meses sem competir, eu pude voltar a disputar uma competição. E vencer uma faixa preta pra mim é indescritível porque eu sou faixa roxa ainda, faltam duas graduações para chegar neste nível”, destaca.

Aos 21 anos, Lívia se mudou para a Suécia no começo de 2022 para ser instrutora de jiu-jitsu na academia Gracie Stockholm. O último torneio que ela havia disputado foi em Madrid, na Espanha, há cerca de 4 meses, onde também foi campeã.

“Além de eu sentir que meu trabalho duro está sendo recompensado e que estou chegando em um nível técnico que eu não imaginava que estaria, eu me sinto como a representante de um sonho. Chegar em outro país e ser campeã nacional representando o nosso país, a minha cidade, significa muito. Quando a gente nasce no interior, não temos perspectiva de alcançar coisas grandes, as coisas parecem sempre estar muito distantes, então pra mim é muito gratificante”, reitera Lívia sobre ter conquistado esse título.