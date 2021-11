Manhuaçuense é tricampeão do Iron Biker Brasil Sub-30 em Mariana (MG)

Com o apoio da Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria de Esporte e Lazer, o manhuaçuense Ygor do Nascimento Castro conquistou o tricampeonato do Iron Birker Brasil, categoria Sub-30, no último fim de semana.

Com o resultado, ele também se sagrou o Rei da Montanha. O evento esportivo, que está na sua 28ª edição, foi realizado na cidade histórica de Mariana, na região central do Estado de Minas Gerais.

“Participar de mais essa edição do Iron Biker foi incrível. Uma boa disputa e com muito barro, o que deixou a prova ainda mais complexa. Tivemos que superar muitos obstáculos difíceis, mas, no fim, tudo deu certo. E ano que vem tem mais!”, avaliou o tricampeão.

Outro manhuaçuense que se destacou foi Diogo do Nascimento Castro, que conquistou a sexta colocação na elite masculina, categoria mais tradicional e importante dentro do esporte. “Fiquei muito feliz com a minha performance na prova, pois a competição contava com os principais atletas na modalidade. Agradeço a Deus e aos patrocinadores, inclusive, à Prefeitura de Manhuaçu, pelo apoio”, comemorou Diogo.

A 28° edição da maior prova de mountain bike da América Latina, o Iron Biker Brasil, atraiu cerca de 6 mil pessoas de todos os cantos do país e faz parte do calendário cultural esportivo da cidade.

Em 2022, o Iron Biker Brasil continuará sendo sediado em Mariana e promete ainda mais adrenalina e aventura nos dias 16, 17 e 18 de setembro. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do site oficial do evento.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu