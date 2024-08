Manhuaçuense se consagra campeã na Competição Capixaba de Ferro

A triatleta Geane Silva de Oliveira, natural de Manhuaçu e professora na escola Acquaclin, conquistou o primeiro lugar na sua categoria (30 a 34 anos) na Competição Capixaba de Ferro, realizada em 04 de agosto na Praia de Bacutia, em Guarapari, ES. Além dessa vitória, Geane também alcançou o 13º lugar no geral feminino e o 96º lugar no ranking geral (overall).

Geane conseguiu participar da competição graças ao apoio de empresários locais e à colaboração de seus alunos, que a incentivaram e ajudaram na aquisição dos equipamentos necessários para a viagem e prova. “Participar dessa competição foi a realização de um sonho, e nada disso seria possível sem a ajuda dos meus alunos e o apoio de pessoas incríveis,” comenta Geane.

A competição envolveu uma prova de triatlo com 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida. Geane, que começou a se dedicar ao esporte aos 15 anos, compartilha que essa não foi sua primeira experiência em competições. “Já competi em diversas modalidades, como futsal, handebol, vôlei, e participei dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG). Aos 29 anos, comecei a competir em eventos de natação e, desde então, já participei de sete travessias em mar aberto, com distâncias entre 2 km e 3 km.”

Em 2023, Geane intensificou sua preparação para as competições de triatlo, dedicando-se à corrida e participando de eventos de aquathlon. “Em abril de 2024, participei de minha primeira prova de triatlo após três meses de preparação. Em travessias anteriores, fui campeã em três ocasiões, conquistando um primeiro, um segundo e um quinto lugar geral. No aquathlon, conquistei o terceiro lugar em uma competição e o sexto lugar em outra.”

O sonho de Geane é continuar competindo no triatlo, com o objetivo de participar de campeonatos mundiais e nacionais, além de realizar a prova de 70.3 Ironman. Contudo, para seguir com os treinos, ela destaca a necessidade de adquirir uma bicicleta própria, já que a que usou na última competição foi emprestada por um de seus alunos. “A bike que usei é uma Specialized, gentilmente cedida por um aluno, mas preciso de uma para continuar evoluindo,” explica.

Geane faz questão de agradecer às pessoas e empresas que tornaram sua participação possível: JAP Academia, Paloma Personal, Pedal Plus, Renato Kennup, Claudio Correa, APURA, Anatomia Patológica, PONTAL Joias, PIKU’S Refrigeração e Climatização, A A Arquitetura, Garagem OTÁVIO Atemporal, Grupo RP Campos, Gisele Costa Martins Cirurgia Plástica, VILLAM GRATUS Cafés Gourmet, ORTOBOM Manhuaçu, OFTALMED Centro Oftalmológico Dr. Lucas da Silva Freitas, e ao Secretário Municipal de Esportes Víctor Rocha.

Teo Nazaré