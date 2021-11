 Matheus Queiroz está à disposição no Boston City FC Brasil para decisão 

Contratado recentemente, o volante Matheus Queiroz fez sua estreia com a camisa do Boston City FC Brasil no último final de semana diante do Uberaba.

“Fui muito bem recebido por todos aqui e entrei no final da partida. Toda estreia é importante e essa não foi diferente. Agora é trabalhar forte na semana e nos aprontarmos bem para decisão”, explica Matheus, que veio do Desportivo Brasil.

O Boston City FC Brasil terá o Uberaba novamente pela frente no próximo dia 29 de novembro, fora de casa, pela partida de volta das quartas de finais do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão.

“O professor Ricardo vem trabalhando a equipe forte em todos os aspectos: físico, técnico e mental para podermos executar o melhor dentro de campo, sabemos que será uma batalha difícil porque precisamos do resultado fora de casa, mas estamos nos preparando com foco e humildade para saímos de lá com o resultado que precisamos”, finaliza.

O elenco volta às atividades nessa quarta-feira (24 de novembro), pela tarde, no Estádio JK.