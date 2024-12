Nos 30 anos do Tetra, No Mundo da Bola recebe o ex-jogador Branco

Entrevista exclusiva será exibida no próximo domingo na TV Brasil

O programa No Mundo da Bola oferece um presente especial para o seu público em sua próxima edição, uma entrevista exclusiva com o ex-jogador Branco, que foi uma peça importante na campanha do tetracampeonato da seleção brasileira na Copa do Mundo de futebol, em 1994 nos Estados Unidos.

https://www.instagram.com/tvbrasil

Na conversa, que será exibida pela TV Brasil a partir das 20h30 (horário de Brasília) do próximo domingo (22), o veterano fala sobre os 30 anos do Tetra, a sua trajetória nos gramados e o trabalho nas categorias de base do futebol nacional depois de pendurar as chuteiras.https://www.instagram.com/reel/DD0k-6PJuSZ/embed/captioned/?cr=1&v=14&wp=540&rd=https%3A%2F%2Fagenciabrasil.ebc.com.br&rp=%2Fesportes%2Fnoticia%2F2024-12%2Fnos-30-anos-do-tetra-no-mundo-da-bola-recebe-o-ex-jogador-branco#%7B%22ci%22%3A0%2C%22os%22%3A523.7000000029802%2C%22ls%22%3A128.70000000298023%2C%22le%22%3A517.1000000014901%7D

No bate-papo com os jornalistas Paulo Garritano, Rodrigo Campos e Carlos Molinari, o craque Branco, que, após a aposentadoria, assumiu a coordenação das divisões de base da seleção brasileira, trata das expectativas para as novas gerações de atletas. A superação da Covid é outro assunto do encontro que emocionou o homenageado na entrevista inédita com o time de esportes da emissora pública.

Além disso, o ex-jogador comemora as quatro décadas do Campeonato Brasileiro de 1984 vencido pelo Fluminense, clube que o lateral-esquerdo defendeu em campo por várias temporadas. Este foi um dos títulos mais expressivos daquela geração do Tricolor das Laranjeiras.