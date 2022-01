Paulo Amaral é o novo Gerente de Futebol do Boston City FC Brasil

Dando continuidade ao planejamento da temporada 2022 do futebol, o Boston City FC Brasil anuncia a contratação de Paulo Amaral para o cargo de Gerente de Futebol.

Graduado em Gestão de Comunicação Empresarial e Propaganda e Marketing, Paulo Amaral tem MBA em Gestão e Marketing em Entidades Esportivas pela Anhembi Morumbi, além de cursos na Universidad Europea de Madrid e estágio no Estoril de Assistente Técnico.

“Como sou da área esportiva (futebol), acompanho todos os clubes, principalmente os novos, com projetos inovadores e, principalmente, clubes que se estruturam administrativamente. O futebol se torna cada dia mais profissional e o Boston City Brasil tem todos esses detalhes, pessoas capacitadas, envolvidas e que sabem que o resultado é a médio e longo prazo. Será uma experiência enorme e um enriquecimento pessoal trabalhar em um clube que nasce grande”, conta Paulo, que completa.

“Tive a felicidade de trabalhar em clubes onde o foco principal era a revelação de atletas. Passei por quase todos os setores do departamento de formação até o U23. Trabalhar com grandes profissionais e clubes onde havia uma organização muito rigorosa e o trabalho era mensurado a longo prazo foi de grande aprendizado. Um dos objetivos principais do Boston City Brasil é a de revelar jogadores para o mercado nacional e internacional. Me sinto capacitado para o desafio, não só de revelar atletas, mas também nos processos internos, como a criação de novas categorias e departamentos, mapeamento de jogadores, parcerias com projetos e clubes, além de aliar tecnologia ao dia a dia do trabalho, finaliza.

Nos últimos anos, Paulo ocupou o cargo de Coordenador Geral do Departamento de Formação do Guarani de Palhoça e do Joinville. No Internacional, em 2019, foi observador técnico. Como jogador, teve passagens pelo Coritiba e Santo André.