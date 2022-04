Pedro Araújo faz sucesso como influenciador e atleta de fisiculturismo

O jovem Pedro Araújo do Carmo Filho, mais conhecido por Pedro Araújo, está fazendo sucesso nas redes sociais. Natural de São Paulo, com apenas 20 anos, o ex-soldado da Força Aérea se dedica muito aos treinos e a estética. Apaixonado pela musculação, Pedro divide sua vida entre trabalho, estudo e esportes. Intenso, ele se dedica totalmente e sonha conquista todo país com seu talento, carisma e dedicação. “No início os treinos eram um hobby, hoje o cenário é outro. Eu amo tanto o que faço que continua sendo meu momento de descontração mesmo tendo um trabalho duro por trás, que é o de sempre manter e melhorar ainda mais o corpo. Acredito que minha imagem é o resultado do meu trabalho, estou focando na divulgação dos meus treinos como inspiração e também como portifólio.” diz Pedro Araújo. Pedro influencia diariamente diversos jovens que lhe seguem através do Instagram para acompanhar sua rotina e também suas dicas de treino, pois com tanta experiência, ele conseguiu criar seu próprio método e com a ajuda de profissionais realizar seus sonhos e objetivos.Através de suas redes sociais, Pedro busca passar seus conhecimentos e ajudar jovens a realizarem seus sonhos. “Quero ajudar aqueles jovens que tem o sonho de estar aonde estou ou ir além, assim como um dia eu fui um menino sonhador e hoje estou concretizando meus sonhos e me sentindo realizado.” afirma Pedro. No meio maromba, poucos alcançam o destaque nacional da mídia, entre eles, Toguro, Horse e Ramon Dino, são as referências nacionais do setor, que diariamente influenciam jovens com seus vídeos de treinos e motivação. E eles para Pedro sempre foram uma grande inspiração diária, tanto que seus treinos sempre foram voltados as dicas dadas pelos atletas, claro, sempre acompanhado de profissionais capacitados para que pudesse atingir suas metas.“Aos 16 anos comecei os treinos por ter meu tio e meu pai como exemplo, desde o início já me identifiquei e não parei até hoje. Entrei na Força Aérea Brasileira com 18 anos e felizmente os treinos faziam parte da minha rotina e de forma mais pesada. Em determinado momento percebi que a melhor parte do meu dia era quando eu estava treinando, esquecia do mundo e minha atenção era só naquilo. Resolvi focar somente nisso e dedicar todo o meu tempo a este estilo de vida. Hoje, se me perguntarem o que eu não abro mão, eu diria “da musculação” sem dúvidas.” nos diz o influenciador que é apaixonado pelo mundo maromba. Pedro Araújo se dedica diariamente para se tornar também uma referência, uma inspiração nacional no mundo maromba. Esforçado, simpático, alegre e humilde, o jovem segue em busca de seu sonho sem perder o foco.“Ser maromba é mais que um estilo de vida, vai além de estética como muitos pensam, é sobre superação, foco e metas!” encerra o jovem. Acompanhado agora de um dos maiores assessores de famosos do país, Pedro Araújo agora estará nas mídias mostrando seus treinos, além disso, estuda convites para participar de concursos de beleza, campeonatos de fisiculturismo e quem sabe até reality shows. Pedro Araújo promete sempre se dedicar em tudo que fizer e diz que ainda surpreenderá todo Brasil com seu talento, carisma e dedicação!Saiba mais sobre Pedro Araújo através do Instagram: https://instagram.com/peedroaraujooo