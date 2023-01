Pelé em 1947, no Ameriquinha de Bauru com 7 anos de idade

Consagrado anos mais tarde como Pelé, o Rei do Futebol tinha quatro anos de idade quando a família se mudou para Bauru SP.

Influenciado pelo pai, Dico sempre foi fã de futebol e logo começou a fazer parte dos times de garotos que jogavam nas ruas de Bauru.

Também foi em Baurú que surgiu o apelido mais famoso da história do futebol, que nasceu em virtude de uma dificuldade de pronúncia e um certo ‘bullying’.

Na época que morou em Bauru, o garoto era chamado de Dico pela família e de Edson pelos amigos.

Ao contrário da posição como atacante, onde se tornou o jogador com mais gols na história do futebol, Edson gostava de atuar como goleiro, inspirado em José Lino da Conceição

Faustino, o Bilé, amigo de time de seu pai e goleiro do Vasco de São Lourenço (MG).

E aí que nasce o apelido que deu nome ao maior jogador de todos os tempos. Como Edson não conseguia pronunciar o nome Bilé corretamente, durante os jogos com os amigos, ele falava algo semelhante a “Seguuura, Pilééé!”, quando fazia suas defesas.

Como a dicção do garoto ainda estava em formação, o Bilé passou a ser pronunciado como Pelé. No início, o menino se irritava com o apelido de Pelé, mas depois foi se acostumando e o Bilé virou a marca mundial de Pelé.

Os primeiros times em que Pelé jogou foram todos na cidade de Bauru:

Com 11 anos, Pelé jogou no 7 de setembro, América, Bauru Atlético Clube (Baquinho) onde foi treinado pelo Waldemar de Brito, Noroeste, e à noite jogava futebol de salão na equipe do Radium.

Ele chegou ao Santos em 1956 com 16 anos, o resto é história…