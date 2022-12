Peneira do Boston City acontece neste domingo, 11

Neste domingo, dia 11, o Boston City realizará uma nova peneira para atletas nascidos nos anos de 2008 e 2009, visando dar oportunidade a jovens de Manhuaçu e região que sonham em vestir a camisa do clube e jogar futebol profissionalmente. A seletiva acontece no Complexo Esportivo Boston City, a partir das 8h.

As inscrições serão feitas na hora do evento e é necessário levar cópia do RG ou da certidão de nascimento e um atestado médico comprovando estar apto à prática do futebol com prazo máximo de 90 dias. Também é necessária a presença de um responsável para assinatura de um termo de responsabilidade. A inscrição é totalmente gratuita.

Lucas Góes, coordenador técnico da equipe, reforça o convite a todos. “Muito importante a realização da peneira para oportunizar atletas de Manhuaçu e de toda a região, visto que na primeira peneira nós tivemos uma aceitação enorme da população e um sucesso de participação. Hoje já temos atletas treinando com a equipe, com contrato firmado com o clube e que foram aprovados nessa peneira de outubro e, por isso, estaremos realizando esta nova peneira para oportunizar aqueles que não puderam estar presentes e aqueles que querem uma nova chance de vestir a camisa do Boston City”, pontua.

Além dos atletas de Manhuaçu, a primeira peneira captou jogadores de cidades vizinhas como Reduto, Lajinha e Santa Margarida. “A região está sendo vista, estamos atrás dos talentos locais e estamos buscando oportunizar o trabalho e a estrutura do Boston City para que no futuro a gente consiga revelar profissionais e jogadores da cidade em nossas equipes profissionais e de base”, destaca Lucas Góes.

João Vitor Nunes

Fotos: Gustavo Gomes