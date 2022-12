Renato Valentim acompanha jogos finais da Copa do Mundo

O presidente e CEO do Boston City FC, Renato Valentim, acompanhou a disputa pelo terceiro lugar e também a grande final da Copa do Mundo, realizada no Catar, nesse último final de semana.

Renato também aproveitou a oportunidade para participar de um evento organizado pela FIFA, onde estiveram presentes o presidente da entidade máxima de futebol, Gianni Infantino, o ex-atacante Bebeto, o ex-goleiro Júlio César, entre outros nomes importantes do futebol.

“Foi um evento muito bom no qual pude trocar ideias interessantes. Tudo para o crescimento do Boston e também do futebol. Sempre buscando novas oportunidades, networks e parcerias”, explica Valentim.

A próxima Copa do Mundo ocorre em 2026 e as sedes serão no México, Canadá e Estados Unidos, país no qual Renato Valentim é CEO do Boston City FC, que disputa a USL League Two. Serão 16 cidades divididas entre esses três países.