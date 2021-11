Rendell fala sobre expectativa das quartas de final da Segunda Divisão do Mineiro

O Boston City FC Brasil terá no domingo (28 de novembro) a decisão das quartas de final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro. A partida de volta será às 16 horas, em Uberaba, diante do time da cidade. O primeiro confronto terminou empatado em 0 a 0, em Manhuaçu.

O meia Rendell falou sobre a expectativa desse jogo e como está sendo a preparação dessa semana.

“Fizemos uma boa partida com chances de gols, mas infelizmente não marcamos. Vamos trabalhar firme essa semana pra fazermos uma partida melhor. Expectativa de fazermos um bom jogo e sair de lá com o resultado positivo”.

Boston treinou nesta manhã (22) e retorna aos treinos a tarde. Amanhã (23) treinam em dois períodos, quarta (24) de tarde e quinta (25) de manhã. Na manhã de sexta (26) viajam para Uberaba.