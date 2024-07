FINAL DE JOGO E VITÓRIA DO PEIXÃO! ⚪⚫



O Santos vence o #CEAxSAN no Castelão por 1 a 0, com um golaço de Scorpion Otero. Com o resultado, o Santos assume, provisoriamente, a liderança da tabela. #PelaReconstrução pic.twitter.com/Qc5oeUTeCi