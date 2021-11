Secretaria de Esporte e Lazer realizará torneio regional de basquete

Nos dias 04 e 05 de dezembro a Secretaria de Esportes e Lazer realizará o Torneio de Integração Regional de Basquetebol de Manhuaçu, na quadra do Colégio Tiradentes. Serão seis equipes que disputaram a conquista de um torneio que não ocorre há alguns anos.

O torneio que é uma parceria entre a Secretaria de Esportes e Lazer e a equipe Gorillaz de Manhuaçu, tem a intenção de resgatar e incentivar a prática do basquetebol em Manhuaçu e na região. “Vamos trazer equipes da microrregião de Manhuaçu e nesta primeira edição a gente vai fazer com seis equipes, sendo elas uma de Manhuaçu, uma de Manhumirim, Mutum, Muriaé, Ipatinga e Matipó. A nossa intenção é movimentar o basquete regional, porque tem dez anos que não acontece um evento de basquete na cidade, as equipes da região estão animadas”, conta Carlos Gomes, membro da equipe Gorillaz.

O Secretário da pasta, Wagner Vargas ressalta a importância de incentivar estas parcerias com equipes de esportes do município. “Nós estamos abertos a propostas que movimentem e promovam o esporte no município. Agora, graças a Deus, estamos podendo voltar com estes eventos esportivos que incentivam a prática de esporte e ajudam a diminuir o uso de drogas entre os jovens”.

Além de incentivar e apoiar a realização de eventos, a Secretaria também tem apoiado atletas do município em eventos fora da cidade. “Nós tivemos um ganho muito grande com a aprovação da lei pela câmara municipal que concede o transporte para o atleta ou equipe que vai representar o município em competições, alguns inclusive sendo campeões. Temos buscado a valorização de nossos atletas e se Deus quiser no próximo ano traremos mais competições para a cidade”, finaliza Wagner.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu