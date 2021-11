Secretaria de Esportes apoia time de futebol feminino campeão em Sericita (MG)

Com o apoio da Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria de Esportes, as meninas do Avante FC, de futebol society, fizeram bonito e conquistaram o torneio Sericita (MG), no último fim de semana.

Na fase preliminar, elas mostraram todo seu talento e não tomaram conhecimento das adversárias. Já no primeiro confronto, vitória por 14 a 1 contra o Time da Grota. O Avante FC repetiu a dose contra o Sporting. Foram 28 gols marcados e apenas dois sofridos nos primeiros dois jogos.

Na fase de mata-mata, jogos mais duros. Pelas semifinais, elas enfrentaram as Garotas de Ouros e venceram por 6 a 1. Já na grande final, o duelo mais esperado. O Avante FC enfrentou as donas da casa, a Liga da Justiça. Em jogo duríssimo, marcado por detalhes, vitória de Manhuaçu por 6 a 2.

Ao longo de todo o torneio, destaque para a raça e determinação das meninas de Manhuaçu. Essa que é a marca registrada dessas atletas, que não se entregam nunca.

Ao final do torneio, destaques indivíduas para as meninas manhuaçuenses. A artilheira e destaque da competição foi Ana Luiza, que marcou incríveis 17 gols em quatro jogos. A goleira menos vazada foi Patrícia, que sofreu apenas 5 gols em quatro partidas.

Com a conquista do título, o Avante FC levou para casa R$ 400,00. O segundo lugar garantiu R$ 160,00. Já a artilheira e a goleira menos vazada ganharam R$ 40,00 pelo desempenho.

A Secretaria de Esportes garantiu o transporte seguro de ida e volta das atletas.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu

