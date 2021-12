Seleção brasileira feminina comemora título do Torneio Internacional de Futebol Feminino

A seleção brasileira feminina de futebol encerrou os compromissos nesta temporada com uma taça. A equipe venceu o Torneio Internacional de Futebol Feminino, realizado na Arena da Amazônia, em Manaus. Na última rodada, o time conseguiu uma vitória tranquila em cima do Chile.

O Brasil finalizou a sua participação de maneira invicta com 100% de aproveitamento, 12 gols anotados e dois sofridos. Kerolin e Gio marcaram os gols da seleção brasileira, que entrou em campo com a seguinte formação: Letícia, Antônia, Tainara, Daiane (Bruninha), Tamires; Duda (Ana Vitória), Angelina (Adriana), Kerolin (Ivana Fuso), Ary; Marta (Geyse) e Debinha (Gio).

A treinadora da seleção, Pia Sundhage avaliou o desempenho das jogadoras nesse começo de processo de renovação. “Nós nos tornamos mais imprevisíveis, construímos mais tabelas e ainda falamos em desafiar as linhas, mas fazemos isso de um jeito diferente, com jogadoras diferentes e jogadas diferentes. Isso é difícil, porque o ataque é muito rápido. Você tem atletas velozes, mas também precisa tomar as decisões mais rápido, e há muitas tabelas”.

Ela continuou: “Claro que isso é mais difícil se comparado a simplesmente jogar pelas pontas e tentar um cruzamento. Precisamos fazer as duas coisas e ser pacientes, porque eu realmente acredito nas habilidades técnicas das jogadoras brasileiras. Agora, pouco a pouco, acho que nos tornaremos mais coesas. Outro aspecto é quando perdemos a posse, para mencionar uma situação defensiva também”.

A técnica também destacou que esses jogos no Torneio em Manaus foram importantes para a evolução da seleção, além de dar oportunidade a jovens talentos ganharem mais minutos em campo. “Esses três jogos foram muito bons para nós, passamos por diferentes fases de ataque e defesa. É só assistir alguns minutos de cada uma das partidas para perceber que é um processo de aprendizagem. Toda partida nos ensina”, concluiu.

No entanto, a torcida não ficará muito tempo sem ver a seleção feminina em ação. Em fevereiro, o Brasil estará no Internacional da França, enfrentando, além da anfitriã, Holanda e Finlândia. A partir de julho, as brasileiras brigarão pelo título da Copa América, que concede classificação para Copa do Mundo e Jogos Olímpicos de Paris.

