Só elogios ao gol de Richarlison por todo o mundo

A vitória do Brasil sobre a Sérvia foi marcada por dois gols de Richarlison nesta quinta, 24/11/2022, na estreia do Grupo G da Copa do Mundo.

Richarlison é o grande nome da seleção brasileira. Ao menos nesta quinta-feira, marcada pela estreia com vitória do Brasil, sobre a Sérvia, com dois gols do “Pombo”. O segundo, inclusive, uma pintura.

Richarlison marca um golaço para o Brasil – Foto: Lucas Figueiredo/CBF/ND

O capixaba de 25 anos que atua no Tottenham-ING marcou os dois gols da vitória do Brasil, que assumiu a liderança do Grupo G. O segundo gol ele pegou um passe de Vinicius Júnior, aproveitou a elevação da bola e mandou um voleio, sem chance para o goleiro Vanja Milinković-Savić, da Sérvia.

Mais que o número, o que roda o mundo é a beleza do segundo tento do “Pombo”. A Fifa usou seu perfil oficial no Twitter para publicar a imagem do gol, por outro ângulo, com a seguinte pergunta: “O que você fez?”

Alguns jornais reverencia Richarlison

Os jornais do mundo inteiro não economizaram elogios para descrever o gol marcado pelo brasileiro. O The New York Times, dos Estados Unidos, “Impressionante, giratório como um moinho de vento”.

“Deixe-me te mostrar o que é um jogo bonito”, escreveu o britânico The Guarian.

O Marca da Espanha, disse que o gol é “um dos mais bonitos da história dos mundiais”.