Soccer Grass inicia preparação dos gramados no Complexo Esportivo do Boston City FC

As obras do Complexo Esportivo do Boston City FC, em Manhuaçu, seguem a todo vapor. Nessa semana, a empresa Soccer Grass iniciou os trabalhos de preparação para a instalação dos gramados dos campos.

Em breve os jogadores utilizarão os campos para treinamentos e jogos das categorias de base e do time profissional do clube.

Pelas categorias de base, o Boston possui equipes do Sub15 ao Sub20, que atuam no Campeonato Mineiro. Em agosto, o time profissional inicia a participação na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro.

No mês passado, o presidente do clube visitou as obras e falou do que encontrou por lá.

“Visitei as obras do Complexo e vi como está tudo bem adiantado. Esperamos que nos próximos meses estejamos aptos a receber os atletas para realizar os treinamentos e toda preparação aqui”.

Programação Boston City FC Sub15

07/06 – Terça – 14 horas

CT – Treinos: físico, técnico e tático

08/06 – Quarta – 14 horas

CT – Treinos: físico, técnico e tático

09/06 – Quinta – 14 horas

CT ou JK – Treinos: físico, técnico e tático

10/06 – Sexta – 14 horas

CT – Treinos: físico, técnico e tático

11/06 – Sábado – 08 horas

CT: técnico e tático

12/06 – Domingo – 09 horas

Jogo: Boston x Dinamo – Campeonato Mineiro Sub15

Programação Boston City FC Sub17

07/06 – Terça – 14h30

CT – Treinos: físico, técnico e tático

08/06 – Quarta – 14h30

CT – Treinos: físico, técnico e tático

09/06 – Quinta – 14h30

CT ou JK – Treinos: físico, técnico e tático

10/06 – Sexta – 14h30

CT – Treinos: físico, técnico e tático

11/06 – Sábado – 09h

CT – Treinos: técnico e tático

12/06 – D…