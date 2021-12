Times de futebol: confira os 5 que devem se destacar em 2022

Resultados passados, prognósticos e tendências permitem prever quais times brasileiros irão se destacar no próximo ano

2022 está batendo na porta. Para os fãs do esporte e apostadores, uma nova pergunta surge nesse momento: “quais times de futebol serão uma boa aposta no ano que vem?”. Prognósticos de aplicativos como o BetMines, que fornece dicas de apostas para hoje e para jogos futuros com o apoio de IA, permitem estimar quais times devem obter os melhores resultados no próximo ano.

Os prognósticos são calculados principalmente com base em resultados passados, além de considerar os padrões do time. Equipes que costumam ter resultados muito divergentes em um mesmo campeonato, por exemplo, tendem a ser consideradas um risco maior e não aparecem entre aquelas de maior destaque em 2022.

Alta probabilidade de destaque

1. Palmeiras

Após conquistar a Libertadores em 2021, em uma partida de futebol cujas probabilidades apontavam para o time adversário, o time do Palmeiras recobrou sua confiança. Agora, pensando em aumentar seus feitos no próximo ano, o time já finalizou o contrato com jogadores que perderam seu espaço estratégico na equipe, incluindo Felipe Melo, abrindo espaço para novidades.

2. Atlético Mineiro

Se teve um time que surpreendeu em 2021 foi o Atlético Mineiro. Nesse ano, o time alcançou resultados que jamais tinha experienciado, fechando a melhor temporada de sua história. Agora, com mais três títulos em sua estante (Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil) e R$145 milhões para investir na equipe no próximo ano, o Galo tem tudo para brilhar na próxima temporada.

3. Red Bull Bragantino

Seguindo a linha de surpresas que esse ano trouxe para o contexto do futebol brasileiro, o Red Bull Bragantino também foi capaz de ter conquistas bastante inesperadas. Logo após a derrota que sofreu nas quartas de final do Campeonato Paulista pelas mãos do primeiro nesta lista, o time perdeu a confiança da torcida temporariamente. Porém, sua performance no Brasileirão renovou os votos dos bragantinos e mostrou que, em 2022, o time pode ser muito mais.

Cenário instável, mas podem dar a volta por cima

4. Flamengo

Se para o Palmeiras a final da Libertadores foi um ponto de virada para melhor, o mesmo não necessariamente aconteceu para o Flamengo. A derrota inesperada apenas fortaleceu o clima de instabilidade na equipe, levando à demissão do técnico Renato Gaúcho.

Porém, como todas as saídas abrem novas possibilidades, em 2022 o time terá a chance de fazer escolhas estratégicas mais assertivas. Com um bom direcionamento, certamente poderá voltar a estremecer rivais como antes.

5. Corinthians

Há algum tempo o time tem oferecido, também, performances medianas. Porém, como um dos maiores do estado de São Paulo, dificilmente o time continuará o mesmo no próximo ano. Apesar das muitas dívidas acumuladas pela equipe, a diretoria está sondando grandes nomes para compor a força do Timão em 2022. Recentemente, foi anunciada, ainda, a entrada de Paulinho, que já jogou no Corinthians há 10 anos.

Assim como 2021 veio com grandes surpresas como o Atlético Mineiro e o Red Bull Bragantino, certamente 2022 pode aparecer com novas estrelas inesperadas. Porém, por enquanto, esses 5 times de futebol são aqueles com os melhores prognósticos e promessas para o ano.