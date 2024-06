Vasco arranca empate com o Botafogo em São Januário

Cuiabá e Bragantino ficam no 1 a 1 em jogo de golaços

Em um confronto com pouca inspiração de lado a lado, os gols saíram apenas na etapa final. O zagueiro Bastos abriu o placar para o Botafogo aos 27 minutos de cabeça após cobrança de escanteio. Mas o Vasco conseguiu alcançar a igualdade aos 38 minutos, quando Lucas Piton levantou a bola na área, onde o argentino Vegetti não perdoou.

Jogo de golaços

Também neste sábado, Cuiabá e Bragantino empataram em 1 a 1 na Arena Pantanal. Com o ponto conquistado o Massa Bruta assumiu a 7ª posição com 19 pontos. Já o Dourado ocupa a 13ª colocação com 13 pontos.