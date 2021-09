Vasco tem 4% de chance de subir, o Cruzeiro só tem 1%

Quem diria ver Cruzeiro e Vasco em apuros na Série B do Brasileiro

Por Devair G. Oliveira

VASCO 1×1 CRUZEIRO

Motivo: 25ª rodada do Brasileiro da Série B

Data/Hora: 19/09/2021, às 16h (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Hugo Savio Xavier Correa e (GO) e Paulo Cesar Ferreira de Almeida (GO)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

GOLS: Nenê, 44’1ºT (1-0); Daniel Amorim, Ramon, 49’2ºT (1-1) Cartões amarelos: Andrey, Cano (VAS), Marcelo Moreno, Eduardo Brock (CRU) Cartão vermelho: Não teve.

VASCO: Vanderlei; Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme (Wálber); Andrey, Marquinhos Gabriel; Morato (Gabriel Pec), Nenê (Bruno Gomes), Léo Jabá; Germán Cano (Daniel Amorim). Técnico: Fernando Diniz.

CRUZEIRO: Fábio; Rômulo, Eduardo Brock, Ramon e Matheus Pereira (Dudu); Adriano, Marco Antônio (Flávio), Giovanni (Rafael Sóbis) e Wellington Nem (Felipe Augusto); Thiago e Marcelo Moreno (Claudinho). Técnico: Belletti (auxiliar