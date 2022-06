Vasco vence o Cruzeiro no Maracanã pela Série B do Campeonato Brasileiro

Com gol de Getúlio na primeira etapa, equipe do Vasco conquista os três pontos em cima do Cruzeiro, que segue na liderança mesmo com a derrota

Em um duelo de gigantes na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco levou a melhor e venceu o Cruzeiro por 1 a 0, na tarde deste domingo, no Maracanã, pela 12ª rodada da competição. Com gol de Getúlio de cabeça na primeira etapa, a equipe de São Januário soube suportar as investidas da equipe mineira na segunda etapa para conquistar os três pontos. A partida contou com grande público, o maior de toda a competição até aqui.

Como fica?

Com a vitória, o Vasco chegou aos 24 pontos e aparece em terceiro, com 7 pontos a mais que o Grêmio, primeiro time fora da zona de classificação para a Série A e que ainda joga na rodada. Com 28 pontos, o Cruzeiro segue na liderança mesmo com a derrota.

Na próxima quinta-feira, o Cruzeiro recebe a Ponte Preta no Mineirão, às 16h. No sábado, o Vasco mede forças com o Londrina, no Estádio do Café, também às 16h. Os jogos são válidos pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Primeiro tempo

A partida começou agitada no Maracanã. Mas o saldo foi positivo para o Vasco na primeira etapa, que foi mais eficiente. Com mais chances criadas, o time de São Januário abriu o placar em um contra-ataque rápido. Gabriel Pec serviu Nenê na esquerda da área. O meia cruzou e encontrou Getúlio, que mergulhou e mandou de cabeça para o gol. O Cruzeiro ainda tentou equilibrar a partida em jogadas com Edu e Willian Oliveira, mas não conseguiu o empate. Na reta final da primeira etapa, o Vasco ainda ameaçou com Gabriel Pec, mas parou em leve desvio de Rafael Gabriel.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Cruzeiro cresceu e pressionou o Vasco, que apostava nos contra-ataques para tentar ampliar. E quase conseguiu com Danilo Boza, que cabeceou para grande defesa de Rafael Cabral após cruzamento de Palacios. Apesar da presença ofensiva, a equipe mineira não conseguiu ser efetiva em balançar as redes. Na melhor chance, Filipe Machado arriscou um chute de fora da área e mandou perto do gol já na reta final.

Público presente: 63.608. Pagantes: 58.659. Renda: R$ 2.284.230,58

TABELA: